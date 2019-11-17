Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Şadok görenleri şaşırtıyor

Şadok görenleri şaşırtıyor

Giriş Tarihi: 17.11.2019
Şadok görenleri şaşırtıyor
OSMANİYE'DE bir vatandaşın evinin kenarında yetiştirdiği greyfurta benzeyen 1 kilo 650 gram ağırlığındaki 'şadok' (ağaç kavunu), ilk kez görenleri şaşırtıyor. Esenevler Mahallesi'nde oturan İsmail Güner (89), yaklaşık 8 yıl önce Mersin'den getirdiği 'şadok' narenciye fidesini bahçesinde iki noktaya dikti. 3 yıldır meyve veren ağacından 5-6 adet meyve alan Güner, Çukurova bölgesinde çok yaygın olmayan ağaçta yetişen ürünü görünlerin büyüklüğü nedeniyle şaşırdığını belirtti. Şadoku koparmak isteyenlere 'zehirli' diyerek engel olmaya çalışan Güner, "Bu yıl iki tane meyve verdi. İlk kopardığımı bakkalda tarttırdım 1 kilo 750 gram gelmişti. Şu an ağaçta bulunan da öncekinden yaklaşık 100 gram eksiktir. Koparıp sevdiğim insanlara hediye ediyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şadok görenleri şaşırtıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN