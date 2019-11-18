Adana’da DEAŞ’a büyük operasyon

BUGÜN NELER OLDU

Adana'daterör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, eylem için hazırlık yaptıkları iddia edilen Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında oldukları, bu amaçla keşif yaptıkları, örgüt mensuplarıyla ilişki ve irtibat içinde olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 4 kardeşi tespit etti. Yakalama kararının çıkartılmasının ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı. Ekipler şafak vakti 2 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekât polislerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırdığı evlere giren ekipler, yaptıklarını aramada 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.