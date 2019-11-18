Cinsel yolla bulaşan hastalıklar artıyor

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GaziantepÜniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tekin Karslıgil, son yıllarda cinsel yolla bulaşan hastalık sayısında ciddi bir artış gözlendiğini açıkladı. Prof. Karslıgil, "Bundan 15, 20 yıl önce biz laboratuvarımızda ayda bir veya iki vaka yakalardık. Şimdi ise haftada neredeyse 5-10 vaka yakalıyoruz" dedi. GAÜN Hastanesi'nde düzenlenen ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar laboratuvar tanı algoritmaları ve olgu sunumları ile yaşanan sorunların tartışıldığı toplantıda konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, "Enfeksiyon tıbbın ve toplumun en önemli sorunlarından biridir. Bu sorun bizim bölgemizde çok daha farklı boyutlarda kendini göstermektedir. Çünkü biz göç alan bir bölgeyiz" diye konuştu. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tekin Karslıgil ise, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi. Karslıgil, "Son dönemde yaşanan artış sorunun ne kadar önemli olduğunu ve bu enfeksiyonlara ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini göstermektedir. Bundan 15, 20 yıl önce biz laboratuvarımızda ayda bir, iki vaka yakalardık. Şimdi ise haftada neredeyse 5, 10 tane vaka yakalıyoruz" dedi. Bu enfeksiyonların tanısında da çeşitli sorunların bulunduğunu kaydeden Karslıgil, gelişen teknolojinin ve moleküler yöntemlerin günümüzde uygulamaya girmesinin doktorların elini güçlendirdiğini ancak yine de bu tetkiklerin nerde ve nasıl kullanılacağının iyi bilinmesi gerektiğini söyledi. Toplantıya GAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri, çok sayıda akademisyen, çalışan ve öğrenciler katıldı.