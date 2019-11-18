HKÜ’den toplu beslenme sistemleri sempozyumu

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından "Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla "Toplu Beslenme Sistemleri Sempozyumu" düzenlendi. Beslenme ve diyetetik alanındaki yönetici diyetisyenlere, çalışanlara ve öğrencilere yönelik yapılan sempozyumda, toplu beslenme sistemlerinde sorunlar ve çözümler konuşuldu.HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde (KKM) gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmalarını, HKÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Beyhan, HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk ve Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Dağ yaptı. Toplu beslenme süreçlerini irdelenmesini, bilgi ve becerilerinin paylaşımını sağlamak amacıyla düzenlenen sempozyumda, "Toplu beslenmenin tarihsel gelişimi, toplum sağlığı açısından toplum beslenme hizmetleri, yasal düzenlemeler, mevzuatlar ve öneriler, mutfak tasarımı, menülerin yönetim ve denetimi, menü zenginleştirme, yasal düzenlemeler" uzmanlar tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Beslenmenin yaşam kalitesi ve sürdürülebilirliği üzerindeki önemine vurgu yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Beyhan, "Günümüzün koşulları ev dışında başkalarınca planlanan besinlerle beslenme olgusunu artan bir hızla önemli bir hale getirmiştir" dedi.Prof. Dr. Beyhan , "Bölümümüzce düzenlenen bu sempozyumun amacı alanında önemli uzmanlık düzeyinde olan bilim insanlarınca toplu Beslenme süreçlerini irdelenmesini sağlamak, bilgi ve becerilerinin paylaşımını gerçekleştirmek, hem öğrencilerimize hem de bu alanda çalışanlara, yönetici diyetisyenlere yararlı olabilmektir. Arş. Gör. Anıl Erbağcı ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.