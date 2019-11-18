MDOB ‘Frida’ balesini sahneledi

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MersinDevlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun yaşam öyküsünün anlatıldığı "Frida" isimli eseri sanatseverlerin beğenisine sundu. MDOB tarafından Mersin Kültür Merkezi'nde sunulan iki perdelik eser, kapalı gişe sahnelendi. Koreografisini Özgür Adam İnanç'ın yaptığı eserin orkestra şefliğini Burak Şatana, dramaturjisini Füsun Ataman Berke, dekor tasarımını Aykut Öz üstlendi. Frida'nin kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını da Tarı Deniz üstlendi. Frida'nın çocukluğu ve gençliğini Tutku Barın Tümen'in, olgunluk dönemlerini de Özlem Şenormanlılar'ın canlandırdığı eserde, Ozan Demirbaş, Burak Serkan Cebeci ve Ender Üçdemir rol aldı. Eserde, küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına karşı resim yaparak hayata tutunan Frida Kahlo'nun yaşam öyküsü anlatılıyor.