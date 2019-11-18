Seyhan baraj gölü cazibe merkezi oldu

Adana'daki Seyhan Baraj Gölü, iklimsel avantajları ve yeterli tesis olanaklarını barındırmasından dolayı durgunsu sporlarının cazibe merkezi haline geldi. Göl kıyısındaki Kayıkhane Tesisleri,
birçok ulusal yarışmaya ev sahipliği yapmasının yanı sıra çok sayıda kano ve kürek takımına sağladığı antrenman olanaklarıyla gözde oldu.
MUHTEŞEM BİR TESİS
Türkiye'nin çoğu yerinde kış şartlarının etkisini göstermeye başladığı kasım-aralık aylarında, Adana
'daki güneşli ve rüzgarsız hava, durgunsu sporları için kenti takımların tercih ettiği merkez haline getirdi. Muğla'da yapılan seçmelerin ardından oluşturulan 12 kişilik Türkiye Kano Federasyonu Durgunsu Kano Milli Takımı
da antrenörlerinin katılımıyla Kayıkhane Tesisleri'nde kampa girdi.
C GELİŞİM MİLLİ KAMPI
Aralarında genç milli sporcuların da bulunduğu 12 kano sporcusu, Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda başarılı şekilde temsil etmek için burada idmanlar gerçekleştirdi.
Milli takım antrenörlerinden Deniz Korkmaz
, çalışmalarının Türkiye Kano Federasyonu
'nca "C Gelişim Milli Kampı"
olarak adlandırıldığını söyledi.
GÜZEL BİR KAMP DÖNEMİ OLDU
Mevsimsel
avantajları, antrenman ve tesis olanaklarının iyi olması ve yönetimsel sıkıntıların bulunmamasının Adana'yı tercih etme sebepleri arasında yer aldığını belirten Korkmaz, "Sporcularımıza bu imkanları verenlere teşekkür ediyoruz"
dedi. Korkmaz, Bursa'dan 5, Adana'dan 4, Muğla, Samsun ve Rize'den birer sporcuyla güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti. Korkmaz, "Burada yaptığımız kamp çok faydalı oldu. Bu süreçte imkanlar çok iyiydi. Buradakiler bizi destekleyip her türlü kolaylığı sağladı. Hedefimiz tabii ki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları. Ondan sonra da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları. Zaten hedef olmadan bir şey olmaz. Hedeflerimizi büyük tutmamız lazım. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"
ifadelerini kullandı.
AVRUPA'DA SES GETİRECEĞİZ
Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı da "Bu dönemde burada milli takımımızı ağırladık, gelecek dönemlerde yurt dışından da takımları burada ağırlamak istiyoruz. Elimizden gelen en güzel misafirperverliği burada sunuyoruz" diye konuştu. Milli takım kampının da çok faydalı geçtiğini aktaran Akıllı, "Avrupa'da ses getirebilecek sporcularımız var" dedi.