Seyhan baraj gölü cazibe merkezi oldu

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Adana'daki Seyhan Baraj Gölü, iklimsel avantajları ve yeterli tesis olanaklarını barındırmasından dolayı durgunsu sporlarının cazibe merkezi haline geldi. Göl kıyısındakibirçok ulusal yarışmaya ev sahipliği yapmasının yanı sıra çok sayıda kano ve kürek takımına sağladığı antrenman olanaklarıyla gözde oldu.Türkiye'nin çoğu yerinde kış şartlarının etkisini göstermeye başladığı kasım-aralık aylarında,'daki güneşli ve rüzgarsız hava, durgunsu sporları için kenti takımların tercih ettiği merkez haline getirdi. Muğla'da yapılan seçmelerin ardından oluşturulan 12 kişilikda antrenörlerinin katılımıyla Kayıkhane Tesisleri'nde kampa girdi.Aralarında genç milli sporcuların da bulunduğu 12 kano sporcusu,Milli takım antrenörlerinden, çalışmalarının'ncaolarak adlandırıldığını söyledi.avantajları, antrenman ve tesis olanaklarının iyi olması ve yönetimsel sıkıntıların bulunmamasının Adana'yı tercih etme sebepleri arasında yer aldığını belirten Korkmaz,dedi. Korkmaz, Bursa'dan 5, Adana'dan 4, Muğla, Samsun ve Rize'den birer sporcuyla güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti. Korkmaz,ifadelerini kullandı.Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı da "Bu dönemde burada milli takımımızı ağırladık, gelecek dönemlerde yurt dışından da takımları burada ağırlamak istiyoruz. Elimizden gelen en güzel misafirperverliği burada sunuyoruz" diye konuştu. Milli takım kampının da çok faydalı geçtiğini aktaran Akıllı, "Avrupa'da ses getirebilecek sporcularımız var" dedi.