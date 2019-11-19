Botanik bahçelerin şehirlere katkısı anlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi'nin bu haftaki konuğu ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Çakan oldu. Prof. Dr. Çakan, "Botanik Bahçelerinin Şehirlerin Marka Değerlerine Katkısı: Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Örneği" başlıklı konuşmasıyla ÇÜTAM katılımcılarıyla bir araya geldi. Konuşmasına "marka şehir" kavramının tanımını yaparak başlayan Prof. Dr. Çakan, marka kavramını "klasik tabir ile marka, ürün ya da hizmeti benzer hizmetlerden farklılaştırmak için kullanılan her türlü ayırt edici sembol ve işaret" olarak ifade etti. Bir şehrin markalaşmasında stratejik bazı analiz adımlarının olduğunu belirten Prof. Dr. Çakan bu adımları sıraladı. Prof. Dr. Çakan, Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin, ÇÜ kampüsünün en değerli arazisi üzerinde yer aldığını vurguladı.