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Ender görülen memeli bulutlar görüntülendi

Giriş Tarihi: 19.11.2019
Ender görülen memeli bulutlar görüntülendi
TÜRKİYE'DE ender olarak görünen memeli bulutlar kümesi Hatay'da görüntülendi. Genellikle okyanus ve büyük deniz kıyılarında görülen, ülkemizde ise nadiren görülen memeli kümülüs olarak adlandırılan bulutlar, Hatay'ın deniz kıyısına en uç noktasındaki Samandağ ve Yayladağı ilçelerinin kesiştiği bölgede görüntülendi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya'da sık sık görülen memeli bulut kümesi, sabah güneşin doğuşu ile birlikte muhteşem bir manzara oluşturdu. Güneşin batışının en güzel izlendiği bölgelerden birisi olan İskenderun Körfezi'nde ise gün batımının muhteşem manzarası objektiflere yansıdı.
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Ender görülen memeli bulutlar görüntülendi
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