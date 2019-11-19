Gazetecilerden MGC ’ye hayırlı olsun ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Erdemli'deki gazetecilerle birlikte Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC) ziyaret ederek Başkan R. Kaya Tepe ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Bu ziyaretler kapsamında Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Erdemli'deki gazeteciler Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ne gelerek yeni yönetimle bir araya geldiler. MGC Başkanı R. Kaya Tepe, ziyaretlerinden dolayı Mükerrem Tollu'ya teşekkür ederek, cemiyet üye yapısı ile ilgili bilgi verdikten sonra gazetecilerin yaşadıkları zorluklara değindi. Resmi ilanların kesilmesinin gündeme gelişi ve basının yaşadığı maddi sıkıntılara vurgu yapan Başkan Tepe, "Resmi ilanların kesilmesi durumu vardı, şuan için ertelenmiş gibi gözüküyor. O şimdi biraz rahatlattı gibi ama maliyetlerin artması, şu anlamda belki önümüzdeki süreçte yazılı basının bile çıkmasını zora sokacak. Bu anlamda kurum ve kuruluşların desteğine ihtiyacı var gazetecilerin. Televizyonların, radyoların kendilerine özel sorunları var. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz, bu sıkıntılı dönemde arkadaşlarımız sağ olsunlar ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlara bu görevi uygun gördüler. Bizler de elimizden geldiği kadar bu görevi yerine getirmeye çalışacağız" dedi.