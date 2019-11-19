Organ bağışı yapan ailelere plaket

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek organ bağışı yapılan aileleri ziyaret etti. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, eşi Çiğdem Ongun Şimşek ve beraberindeki sağlık heyeti önemli bir ziyaret gerçekleştirdiler. Niğde'de hayatlarını kaybederek yakınları tarafından organları bağışlanan Selda Çağlak'ın Kemerhisar Kasabasındaki ailesini, Uzman Erbaş Çağlar Durak'ın Karakapı kasabasındaki ailesini, İsmahan Bulun'un Selçuk Mahallesi'ndeki ailesini ve Sevilay Aktaş'ın Edikli Kasabasındaki ailesini ziyaret eden Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Sağlık Kurumu yetkilileri aileleri örnek davranışlarından dolayı tebrik ettiler. Organ bağışı yapan aileler için özel olarak hazırlanan plaketleri de takdim eden Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, eşi Çiğdem Ongun Şimşek ve Sağlık Kurumu yetkileri aileler ile sohbet ederek örnek davranışlarından dolayı teşekkür ettiler.