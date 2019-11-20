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Artık basit gol yemek istemiyor hatayspor

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 20.11.2019
Artık basit gol yemek istemiyor hatayspor
HATAYSPOR'UN Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve tek pas çalışması yaptı. Toysal, deplasmanda oynadıkları Ümraniyespor maçında aldıkları bir puanla liderliği sürdürdüklerini hatırlattı. Toysal, hazırlık çalışmalarının çok verimli geçtiğine değindi. Toysal, "İçeride oynayacağımız İstanbulspor maçı zor geçecek. Hem Adana Demirspor hem de Altay maçında yediğimiz basit golleri yememeye çalışacağız. İnanıyorum ki diğer maçlara oranla bu maçta daha pozitif, daha hırslı bir oyunla güzel bir galibiyet alırız" dedi.
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Artık basit gol yemek istemiyor hatayspor
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