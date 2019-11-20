Artık kısırlaştırma merkezi kurulsun

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED)

Başkanı Nesrin Çıtırık, sokak köpeklerinin Adana'nın ciddi bir sorunu haline geldiğini, bunun sorumlusunun da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olduğunu ileri sürdü. Karalar'ın Seyhan belediye başkanlığı yaptığı dönemde hem yazılı hem de sözlü olarak 'Kısırlaştırma merkezi" kurması konusunda talepleri olduklarını ancak gerçekleşmediğini vurgulayan Çıtırık, " Özellikle Seyhan ilçesinde bu kadar köpek olmasının sebebi Zeydan Karalar'dır" dedi. "Eğer kısırlaştırma merkezini kurmuş olsaydı bu kadar köpek sokakta olmayacaktı" diye konuşan HAYKONFED Başkanı Çıtırık, "Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da değişen bir şey olmadı. Hayvan barınağı ilacı, maması olmayan bir yer haline geldi ve anestezik madde de alınmadığı için kısırlaştırma yapılmıyor. Başkan Karalar'a 6 yıldır anlatıyoruz ama hiçbir adım atmıyor" şeklinde konuştu. Kasım ayının belediye meclis toplantısının birinci oturumunda Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da sokak köpekleri konusunu gündeme taşımıştı. Çay, 'Pozantı ve mahalleleri köpeklere teslim olmuş durumda. Araçlar ile köpek getirip şehre bırakıyorlar. Hayvan kaynıyor ilçemiz. Veteriner hekim yok, kısırlaştırma imkânı yok, barınak yok. Acilen önlem alın' diyerek başkan Karalar'a çağrıda bulunmuştu.

ARACIN ÇARPTIĞI SOKAK KÖPEĞİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

OSMANİYE'DE, karayolundan geçen bir aracın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeğine ilk müdahale veteriner hekim tarafından yol kenarında yapıldı. Yaralı köpek daha sonra hayvan barınağında tedaviye alındı. Osmaniye merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniköy köyünde, sokak köpeğine karayolundan geçen bir aracın çarpması sonucu bölgeye Osmaniye Belediyesi'nden veteriner ekipler gönderildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerce, yol kenarına alınan köpeğe ağrı kesici ilaç verildi. Ardından araca konulan yaralı köpek tedavisi için hayvan barınağına getirildi. Baş kısmında kanamaları ve ayak kısmında zedelenmeler bulunan köpeğe, anestezi uygulanarak, açık yaralarına müdahale edildi. Köy sakinlerinden Cüneyt Dereli, yemek yedikleri sırada bir araç sesi ve ardından köpeğin sesini duyduklarını belirterek, Köpek evimizin önüne kadar geldi. Ekiplere haber verdik hemen geldiler, teşekkür ederiz. Ne çarptığını görmedik ama büyük ihtimal otomobil çarptı. Sadece köpeğin sesine kulak verdik ve hemen inip baktık. Kaldırmaya çalıştık önce, arka ayaklarından geri yere düştü. Aramamız üzerine ekipler gelip yardımcı oldular dedi.