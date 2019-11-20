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Kaplan İpekoğlu’yla ilk galibiyetini arıyor

Turuncu-beyazlılarla 4 lig maçına çıkan teknik direktör , henüz takımıyla galibiyet alamadı. İpekoğlu, “Giresunspor karşılaşmasını kazanıp, rahat bir nefes almak istiyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Kaplan İpekoğlu’yla ilk galibiyetini arıyor

Adanaspor'la TFF 1. Lig'de çıktığı 4 maçı da kazanamayan Engin İpekoğlu, takımıyla ilk galibiyetini Giresunspor maçında almayı hedefliyor. Turuncu-beyazlılarla 2015- 2016'da TFF 1. Lig şampiyonu olan ve Akdeniz ekibine Süper Lig heyecanını yaşatan İpekoğlu, bu sezon Levent Eriş'in ardından oturduğu teknik direktörlük koltuğunda, takımıyla çıktığı 4 maçta 2 mağlubiyet 2 de beraberlik aldı.


MİLLİ MAÇ ARASI İYİ GELDİ
Takımıyla çıktığı 4 lig maçında da galibiyet yüzü göremeyen Engin İpekoğlu, milli maçlar dolayısıyla liglere verilen aranın ardından sahasında yapacağı Giresunspor maçıyla bu sezon ilk kez 3 puanla tanışmak istiyor. Tecrübeli teknik adam, göreve geldikleri günden itibaren ilk 11'de oynaması gereken 5 oyuncuya sakatlıklar nedeniyle forma veremediklerini söyledi.


SADECE İKİ PUAN ALABİLDİ
Dar bir kadroya sahip olduklarını belirten İpekoğlu, "Ligde 4 maçlık süreçte 2 puan alabildik, açıkçası puansal anlamda da çok ciddi sıkıntı içerisindeyiz" dedi. İpekoğlu, takımın bu durumdan kurtulması gerektiğini vurgulayarak, "Bir an önce toparlanmamız lazım. Sakatlıklar nedeniyle mevcut kadromuza altyapıdan 5-6 takviye yaptık. Şu anda antrenmanlarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

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Kaplan İpekoğlu’yla ilk galibiyetini arıyor
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