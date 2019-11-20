‘Kilikya Mersin, Ören Yerleri’ sergisi açıldı

BUGÜN NELER OLDU

sanatçıları Mustafa Eser ve Sevim Eser, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi'nde 'Kilikya Mersin, Ören Yerleri' isimli fotoğraf sergisi açtı. Sergide, Mersin tarihine kalıcı bir eser bırakmak amacıyla hazırladıkları fotoğraf albümünden kesitler sunan sanatçılar, Mersin'de Kızkalesi dışındaki ören yerlerine de dikkat çekmek istedi. Mersin'in ören yerlerini kendi vizörlerinden yansıtan sanatçıların 40 eseri sanatseverlerle buluştu. Serginin yanı sıra sanatçılar, kent tarihine kalıcı bir eser bırakmak adına çektikleri fotoğraflarla hazırladıkları albümün imza törenini de gerçekleştirdi.