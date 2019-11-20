Kocaispir: Bakanımız bize ağabeylik yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i makamında ziyaret edip başarı dileklerinde bulundu. Yerel seçimlerin ardından hizmet döneminin başladığını belirten Ömer Çelik, "Yüreğir bizim için çok kıymetli bir yer. Bu ilçenin her sokağında, her kaldırımında bir anımız var. Vatandaşlarımızla en çok buluştuğumuz ilçelerin başında geliyor. Kocaispir kardeşimizin kazanması beni en çok memnun eden hususlardan biri olmuştur. Daha önce Yüreğir'de pek çok hizmete imza attık. Yeni dönemde Fatih Başkanımızın liderliğinde çok daha büyük hizmetlere imza atacağız" dedi. Yeni dönemde Yüreğir'de büyük hizmetler gerçekleşeceğini dile getiren Ömer Çelik, "Bayrak daha ileriye taşınacak. Zaten çok çalışkan bir başkanımız var. Sürekli sahada.'' dedi.