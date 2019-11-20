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Penbe: Şirketlerindeki gibi yönetemiyorlar

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Penbe: Şirketlerindeki gibi yönetemiyorlar
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman-yurdu'nun teknik direktörü Ergün Penbe, Tarsus Şehit Sabri Acem Ortaokulu'nda yaptığı söyleşide futbol hayatında yaşadığı deneyimleri öğrencilerle paylaştı. Ortaokul Müdürü Ömer Taşkın ve okulun Türkçe öğretmeni İbrahim Bulşan tarafından organize edilen etkinlikte konuşan Penbe, Türk futbolunun bugünkü konumu, Tarsus ekibinin ve Galatasaray'ın durumu ve futbola dair kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Türk futbolunun başarılı bir jenerasyon yakalayabilmesi için biraz daha zamana ihtiyacının bulunduğunu belirten Penbe, Avrupa'daki kulüplerin şirketleştiğini, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında çok sevilen futbolun daha profesyonel şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtirken kulüpleri yöneten iş insanlarının kendi şirketlerindeki gibi yönetecilik yapamadıklarını söyledi.
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Penbe: Şirketlerindeki gibi yönetemiyorlar
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