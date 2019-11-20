Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden tanıtım

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Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ULAKBİM TR Dizin biriminden Başuzman Mehmet Boz'un davetli konuşmacı olarak yer aldığı "TR Dizin Tanıtımı" konusunda bir eğitim gerçekleştirdi. Üniversitenin yayın çalışmalarına ve akademik vizyonuna katkı koyacak ve rehberlik edeceği düşüncesiyle gerçekleştirilen eğitimde, ULAKBİM TR Dizin Tanıtımının ardından Başuzman Mehmet Boz, TR Dizin Online Dergi İzleme Sistemi eğitimi ve bilimsel yayıncılık ilke ve kuralları, TR Dizin açısından önemi gibi hususlarda katılımcılara bilgiler aktardı. Eğitimin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Sosyal Bilimler Dergisi Editörü Prof. Dr. Mustafa Sağsan, TR Dizin Tanıtım sunumunun önemine dikkat çekerek Enstitü olarak bu tür faaliyetlerin yürütülmesini desteklediklerini ifade etti. Prof. Dr. Sağsağan, Yakın Doğu Üniversitesi'nin beşinci nesil üniversite vizyonu çerçevesinde sadece araştırma faaliyetlerine değil, kaliteli yayıncılığıda kendisine vizyon edindiğini söyledi.