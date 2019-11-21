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Bozyazı’da diyabet ve yürüyüşü

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Bozyazı’da diyabet ve KOAH yürüyüşü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Dünya Diyabet ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Günü dolayısıyla etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak yürüyüş düzenlendi. Bozyazı İlkokulu önünde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında sonlandı. Yürüyüş boyunca öğrenciler ellerinde taşıdıkları pankartlarla farkındalık oluşturmaya çalıştı. Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Ahmet Hakan Acı, sağlıklı beslenme, obezite, fiziksel aktivite, sigarayla mücadelenin önemine vurgu yaptı. Etkinlik kapsamında Bozyazı Hükümet Konağı girişinde kurulan stantta kurum çalışanları ve vatandaşların tansiyon, kan şekeri, boy, ağırlık, ölçümleri yapıldı.
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