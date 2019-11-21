Erdemli limonu dalında satılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de Erdemli Ziraat Odası (EZO) Başkanı Rasim Şahin, yeni sezonda bu yıl Erdemli genelinde limon rekoltesinde yüzde 30-40 dolayında düşme yaşanacağını ancak fiyatlarının iyi olmasından dolayı üreticinin sevinçli olduğunu söyledi. Halk arasında kara limon olarak adlandırılan Lamas limonu fiyatının dalında 2,5 lira mayer cinsi limonun ise 2 liradan alıcı bulduğunu belirten Rasim Şahin bu fiyatların artması ümidinde olduklarını belirtti. "Geçen yıl rekolte fazlaydı ancak fiyat düşüktü bu yıl ise iklim şartlarından dolayı limonda rekoltenin düşük fiyatın ise iyiydi" diye konuşan başkan Şahin, "Şu anda limon fiyatları üreticinin arzu ettiği doğrultuda. Temennimiz ihracatın daha fazla olması ve fiyatların daha da artmasıdır. Fiyatların iyi olması üreticimizin yüzünün gülmesi demektir. Çünkü girdi maliyeti çok yüksek. Çiftçi ürettiğinin karşılığını alamıyordu ancak bu yıl fiyatlar iyi" dedi