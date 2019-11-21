İstanbul’da stat dolsun

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Altay maçında attığı müthiş golle dikkatleri üzerine çeken TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor'un başarılı futbolcusu, şampiyonluk yolunda Antakya'da oynayacakları her karşılaşmanın büyük önem taşıdığını söyledi., milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çok iyi çalıştıklarını belirterek,dedi. Hataylı taraftarlara da çağrıda bulunan tecrübeli futbolcu,şeklinde konuştu.