İstanbul’da stat dolsun

Altay maçında attığı müthiş golle dikkatleri üzerine çeken TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor'un başarılı futbolcusu Furkan Şeker
, şampiyonluk yolunda Antakya'da oynayacakları her karşılaşmanın büyük önem taşıdığını söyledi. Furkan Şeker
, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çok iyi çalıştıklarını belirterek, "Yüksek tempoda çalışıyoruz. Ama her şey çok güzel ve keyifli. İnşallah İstanbul karşısında da taraftarlarımız önünde güzel bir galibiyet alacağız"
dedi. Hataylı taraftarlara da çağrıda bulunan tecrübeli futbolcu, "Taraftarlarımızın verdiği destek harika. Son maçta saha içinde bizleri ateşlediler. Bizim bir şampiyonluk hedefimiz var. Bu yolda birlik ve beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece hedefe emin adımlarla yürüyeceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımızın birlik ve beraberliği gösterecekleri yer saha içi ve dışarıda verecekleri desteklerle olacak. Umarım İstanbul maçında da stadı doldururlar"
şeklinde konuştu.