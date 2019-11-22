Adana’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Ceyhan ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Oktay Batcık'ın kullandığı 80 LU 047 plakalı, içerisinde zeytin ezmesi bulunan tanker, D-400 kara yolu Yeni Mezarlık mevkisinde Davut Bekler yönetimindeki 61 K 0966 plakalı tır ve Burhan Sedan idaresindeki 80 AAB 843 plakalı otomobille çarpışarak devrildi. Kazada üç aracın sürücüsü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre aksadı.