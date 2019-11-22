Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Adana’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Adana’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
ADANA'NIN Ceyhan ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Oktay Batcık'ın kullandığı 80 LU 047 plakalı, içerisinde zeytin ezmesi bulunan tanker, D-400 kara yolu Yeni Mezarlık mevkisinde Davut Bekler yönetimindeki 61 K 0966 plakalı tır ve Burhan Sedan idaresindeki 80 AAB 843 plakalı otomobille çarpışarak devrildi. Kazada üç aracın sürücüsü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre aksadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN