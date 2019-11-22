Akkale’de tarihi hamam bulundu

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ve Turizm Bakanlığına bağlı Mersin Müzesi ve Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi işbirliği ile Erdemli ilçesine bağlı Kumkuyu Mahallesindeki Akkale Antik Liman Yerleşiminde yürütülen kazıda, Geç Antik Döneme yani milattan sonra 4'üncü yüzyıldan sonra yapıldığı tahmin edilen "Antik Döneme ait Hamam" bulundu. Çalışmaların bilimsel danışmanlığını Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu'nun yaptığı kazı üç yıldır devam ediyor. Doğu Akdeniz bölgesinde antik dönemden günümüze korunmuş antik hamamlardan ayakta kalan birkaç tanesinden birisi olduğunu belirten Aydınoğlu, bölgenin önemine vurgu yaparak, "Yerleşimdeki konaklama mekânı, hamam, sarnıçlar ve depolar gibi yapılarla Akkale, deniz ticareti yapan gemiciler için bir konaklama ve ihtiyaçlarını karşılama merkezi olarak faaliyet gösterdiği görülüyor.