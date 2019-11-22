BUGÜN NELER OLDU

Derneği ve Anamur Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etmek ve genç nesilleri eğitimle güçlendirerek kodlama bilincini yaymak için bir araya geldi. Eş zamanlı olarak "Dijital Oyun Tasarımı Eğitmen Eğitimi" ve "Yarını Kodlayanlar Eğitmen Eğitimi" Anamur'da yapıldı. Eğitime katılan öğretmenlere sertifikaları İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan ve şube müdürü Alp Aslan tarafından verildi. Dijital Oyun Tasarlama projesi Microsoft ve Habitat Derneği ortaklığında gerçekleştirildi.. Projenin içeriğinde Kodu Game Lab Eğitimi verildi.