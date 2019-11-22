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Direksiyon hakimiyetini kaybetti şarampole devrildi

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Direksiyon hakimiyetini kaybetti şarampole devrildi
HATAY'IN Kırıkhan ilçesinde direksiyonu hakimiyetini yitiren otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkhan İlçesi ceviz yokuşu karayolu civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 ABF 131 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü ve yanında bulunan bir kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti şarampole devrildi
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