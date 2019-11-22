Döküm heykelin 35 yıllık emektarı

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Merkez ilçesi Antakya'da Hassas Döküm Heykel sanatının son temsilcileri arasında yer alan Erol Taşsöken 35 yıldır heykel üzerine ürettiği yüzlerce ürünle heykel sanatını yaşatmaya çalışıyor. Mum ve kauçuk maddeler kullanılarak kalıp çıkartan ve çıkardığı kalıplara altın, gümüş ve bronz gibi madenler dökerek birbirinden kaliteli ve özel sipariş heykelleri de üreten Taşsöken küçük yaşta başladığı mesleğini gelişen teklonojiye rağmen hayatta tutmaya çalışıyor. Antakya'da Zeus Heykel adıyla 35 yıldır mesleğini icra etmeye, fırsat buldukça da çırak yetiştirmeye çalışan 53 yaşındaki Taşsöken heykelin emek işi ve detaylar üzerine kurgulandığının altını çizdi.