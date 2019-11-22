Gaziantep diyabette lider

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep'te diyabetin diğer illere göre daha fazla görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Dağlı, SANKO Üniversitesi Diyabet Kulübü öğrencilerinin, Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç ile birlikte düzenledikleri söyleşinin açılışında yaptığı konuşmada, "Bizlere düşen görev, bu hastaları bilgilendirerek yaşam kalitelerinde farkındalık sağlamaktır" dedi. Etkinlikte Tip 1 Diyabetli Basketbolcu Alper Saruhan'ın "Diyabet Başarmaya Engel Değildir" konulu söyleşi yapacağına dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, "Diyabet bir hastalıktır, ancak komplikasyonları engellenebilir. Hasta gerekli tedbirleri alır ve doğru beslenirse herkes gibi günlük yaşantısına devam edebilir. En güzel örneği sevgili Alper Saruhan'dır" ifadelerine yer verdi. Kendisine diyabet teşhisinin 12 yıl önce konulduğunu kaydeden Alper Saruhan, erkek kardeşine de kendisinden 6 ay önce diyabet teşhisi konulduğunu vurguladı. Saruhan, sporcu olmasının bu hastalığı kardeşine göre daha iyi yönetmesine yardımcı olduğunun altını çizdi. Spor yaptığı süre boyunca insülin tedavisi ve beslenme biçimini nasıl yönettiğini anlatan Saruhan, söyleşi sonrasında, SANKO Üniversitesi öğrencileri ile basketbol antrenmanı yaptı.