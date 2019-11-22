Hani krediyi iki günde alıyordunuz?

CHP'Lİ Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerin maaşının üç aydır ödenmemesi Cumhur İttifakı meclis üyelerinin büyük tepkisine neden oldu. MHP Karaisalı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah Kaçar, "Çarşıya çıktığımızda belediye meclis üyesi olduğumuz için işçi arkadaşlar maaşlarının ne zaman ödeneceğini bize soruyorlar. Borçlanma yetkisi istediler verdik ama 15 ay oldu ama hala işçilerin maaşları ödenmedi" dedi.

1,5 AY GEÇTİ

Kurban Bayramı'na iki gün kala Başkan Karalar'ın "Cumhur ittifakı üyeleri borçlanma yetkisi verselerdi işçilerin maaşlarını ödeyecektik" sözünü hatırlatan Kaçar, "Cumhur İttifakı olarak borçlanma vermediğimiz için sosyal medya hepsi bizi eleştirdi. Cumhur ittifakı olarak 10'uncu ayda işçilerin geriye dönük maaşları ve mesailerinin ödenmesi için şartlı 169 milyon liraya borçlanma yetkisi verdik, ama aradan 1,5 ay geçti halen işçilerin alınteri olan maaşları ödenmedi. 1,5 ayda alamadığınız parayı 2 gün içinde nasıl alacaktınız?" diye konuştu. AK Parti Meclis Üyesi Murat Duman da kredi alınamıyor diye işçilerin maaşları ödenemeyecek mi?" derken, MHP'li Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe ise "Cumhur İttifakı bu borçlanmaya onay vermediği için maaşlar ödenmiyor. Krediye onay verdik, şimdi de bankalar para vermiyor deniliyor, bu olmaz. Samimi olarak şunu söylemek gerekirdi, belediyemiz tarafından krediyi düşünmeden devletten gelen paradan işçilerin maaşlarının ödenmesi lazımdı" şeklinde konuştu.



BAŞKAN KARALAR YİNE YOKTU

Başkan Zeydan Karalar'ın belediye başkanlarının toplantısına katılması nedeniyle mecliste bulunmamasından dolayı söz alan CHP Grup Başkan Vekili Serdar Seyhan, "Meclis bize yetkiyi verdikten sonra idaremiz bankalara yazılar yazı yazarak teklifler verilmesini istediler, ancak uzun süre tekliflere geri dönüş olmadı. Şu ana kadar kredi kullanımı ile ilgili sonuç alamadık. Biz bankaların 2 gün içinde kredi verebileceği varsayımıyla Kurban Bayramı'nda işçi ödemelerinin yapılacağı açıklaması yapılmıştı" dedi.