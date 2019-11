Hayallerini gerçeğe dönüştüren kadınlar

Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD), Adana, Mersin ve tüm Doğu Akdeniz bölgesinde iş kurmuş, işinde başarılı olmuş, istihdam yaratmış kadınlara 'Kadın Girişimci Ödülleri'ni düzenlenen törende verdi. Sheraton Grand Adana'da gerçekleşen törende girişimci kadın yöneticiler anlattıkları başarı öyküleri ile büyük alkış aldı

KADIN HER DÖNEM ÜRETKEN

Kadınların her dönem üretken olduğunu, nerede ne ürettiğine bakılmaksızın bulunduğu tüm ortamlarda kaynakları kıt olsa dahi yaratıcılığını her zaman ortaya koyduğunu ifade eden İŞKAD Başkanı Berman Mantı, "Kadınlarımızın bu topraklarda, dağda, ovada, kırsalda, kasabada, şehirde hep aynı üretkenliğine tanıklık ettik" dedi.

MOTİVE EDİLMELİLER

"Kadın girişimciler ekonominin en keskin virajlarında yerlerini almalı ve bu konuda motive edilmelidirler" diye konuşan Başkan Mantı, "Artık her şey değişiyor kadınlar sistemsel bir döngünün içinde üretkenliklerini artırma çabası içindeler. Bu gün Türkiye'de kadınların kurduğu start uplar en az erkek start uplar kadar yatırım çekmeye başladı. Artık Türkiye'de yeni bir dönem başlamalı" dedi.

DERECEYE GİRENLER

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azmi Yalçın'ın jüri başkanlığını yaptığı yarışmada Kadın Girişimci ödülünü Necla Yergök, Genç Kadın Girişimci ödülünü Hatice Yüksel Doğru, Sosyal Girişimci ödülünü Aylin Özberk, Başarılı Kadın Yönetici ödülünü Meral Altınkaya aldı.



START UP KATEGORİSİ

KADIN Girişimci Start Up kategorisinde ise Buse Berber Örçen, Emine Saraç ve Büşra Yüksel ilk üçe giren isimler oldu. Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş ve iş dünyasının önemli isimlerinin katıldığı gecede girişimci kadınlar Nil Yıldızalp, Büşra Yapıcı, Aslı Elif Tanuğur Samancı, Müşerref Sezen Saral Sungur başarı hikayeleri ile alkış aldı.