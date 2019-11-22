TFF 1. Liginde mücadele eden Hatayspor, pazar günü kendi sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Bayram Toysal, lige verilen 15 günlük arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "İlk hafta günde çift idman yaparak futbolcularımıza yüklemeler yaptık. Maç günü yaklaştıkça çalışma tempomuzu düşürdük. Bu hafta çok önemli. Çünkü rakiplerimiz birbirleriyle oynayacaklar. Bu yüzden bizim İstanbul maçını kazanmamız şart oldu" diye konuştu. Son çalışmada 5'e 2 dar alan çalışması yapan Hatayspor, daha sonra çift kale maç yaparak bir nevi İstanbul maçının provasını gerçekleştirdi. Yeşil takımla kırmızı takımın karşı karşıya geldiği karşılaşmada kaptan Mesut Çaytemel'in yeşil takımı, Selim Ilgaz'ın kırmızı takımını mağlup etti.

TAKIMIN NEŞESI YERINDE

Selim Ilgaz'ın takımını mağlup eden kaptan Mesut Çaytemel'in takımı çift kale sonunda aldıkları galibiyeti kutladı. Takım olarak objektiflere poz veren yeşil takım galibiyetin tadını çıkardı.