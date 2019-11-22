Sanayiciler umutlu

BUGÜN NELER OLDU

Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, kredi derecelendirme kuruluşlarından 7 yıl aradan sonra gelen olumlu değerlendirmelerin ülke ekonomisine güveni etkileyeceğini söyledi. Ünverdi, son dönemde ekonomi verilerinde olumlu sinyaller göründüğünü, sanayi sektöründe yaşanacak toparlanmanın tüm sektörleri de olumlu yönde tetikleyeceğini kaydetti. Adil Konukoğlu başkanlığında yapılan GSO Kasım ayı meclis toplantısında ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Ünverdi, "Son dönem ekonomi verilerine bakıldığında bir kıpırdanma gözlemliyoruz. Sanayi sektöründe yaşanacak bir toparlanma, tüm sektörleri de olumlu yönde tetikleyecektir. Sanayi yatırımlarının artması; istihdam ve dolayısıyla piyasada zincirleme bir etkiyle para dolaşımını sağlayacaktır. Enflasyondaki düşüş, inşallah özellikle iç piyasada yaşanan sıkıntıların aşılamasına ve bir canlanma yaşanmasına öncülük edecektir" dedi. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarından da 7 yıl aradan sonra olumlu değerlendirmeler gelmesinin sanayi adına umut verici olduğunu söyleyen Ünverdi, "Faizlerin ve enflasyonun düşmesi, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının uzun bir aranın ardından ülkemiz hakkında olumlu rapor çıkarmaları, 2019 yılı büyüme rakamlarının pozitif yönde revize edilmesi tabii ki güven endeksini etkileyecektir" diye konuştu. Ünverdi, "Yatırımların artması ve sürdürülebilir bir ekonomi için de öncelikli olan güvendir. Zorluklarımız var, bunları hepimiz yaşıyor ve biliyoruz ama piyasalarda güven ortamı hissedilir hale gelir ve sanayici önünü gördüğüne inanırsa yatırımlar da artar diye düşünüyorum. Piyasalardaki pozitif yönlü göstergeler ve iş dünyamızın kararlı duruşuyla yılsonuna yaklaştığımız şu günlerde inşallah daha iyi günler görmeyi umut ediyorum" ifadelerini kullandı.