Doç. Dr. Çelik, çocuk haklarını masaya yatırdı

BUGÜN NELER OLDU

Suat Günsel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin bir açıklama yaptı. Çelik, çocuk haklarının kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu varsayılan, eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarını tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavram olduğunu ifade etti. Çocuk haklarının insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken bir konu olması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik buna rağmen bugün, dünyanın birçok yerinde var olan insan hakları ihlallerinin, çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi daha zor bir şekilde karşımıza çıkmakta olduğunu vurguladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik, çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesinin, Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi ile şekillendiğini hatırlattı.