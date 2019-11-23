Gelir Vergisi’nde SANKO fark yarattı

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ailesinden 3 isim Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren mükellefleri arasında ilk 100 kişi arasında yer aldı. Abdulkadir Konukoğlu'nun 95'nci sırada yer aldığı listede Zeki Konukoğlu 99'uncu, Adil Sani Konukoğlu ise 100'ncü sırada yer aldı. Gelir Vergisi'nde Gaziantep'ten başka isim yer almazken Kurumlar Vergisi'nde de listeye hiçbir Gaziantepli firma giremedi. 23 milyar 617 milyon 67 bin 834 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilen 2018 yılı vergilendirme döneminde Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi ödeyen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı ise İstanbul (85), Ankara (3), Gaziantep (3), Antalya (2), İzmir (2), Denizli (2), Bursa (1), Eskişehir (1) ve Hatay (1) olarak gerçekleşti. Listeye her zaman olduğu Gaziantep'ten sadece Konukoğlu ailesinden isimler yer aldı. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 9 milyon 297 bin 916 lira listenin 95. sırasında yer alırken, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, 6 milyon 31 bin 611 lira ile 99'ncu, Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ise 6 milyon 27 bin 500 lira vergi ödeyerek 100'ncü sırada yer aldı.