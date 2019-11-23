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Zeugma Muzalar Evi ışığı gördü

Giriş Tarihi: 23.11.2019
Zeugma Muzalar Evi ışığı gördü
GAZİANTEP'İN Nizip ilçesindeki Zeugma Muzalar Evi kazı çalışmaları tamamlandı. Zeugma'nın doğusunda yer alan ve antik kentin en iyi korunmuş Roma konut örneklerinden biri olan ve 2007 yılında başlayan Muzalar Evi'ndeki kazı çalışmaları 2007 yılında başladı. İş Bankası'nın 2012'den itibaren destek verdiği kazılar, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutalmış Görkay başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirildi. 2012-2019 yılları arasında yapılan kazı çalışmaları ile Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ne 938 eser kazandırıldı. Fırat Nehri'nin üzerinde karşılıklı iki kent şeklinde konumlanmış ve 20 bin dönümlük arazi üzerinde bulunan Zeugma Antik Kenti, dünyanın önde gelen açık hava müzelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Muzalar Evi, zengin mimari dekorasyonu, mozaikleri ve duvar freskleriyle dikkat çekiyor.
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Zeugma Muzalar Evi ışığı gördü
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