Adana’da girilmedik ev bırakmayacağız

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanıve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla AK Parti Adana İl Başkanlığı görevine getirilen Av. Mehmet Ay'ın devir teslim töreni il binasında yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Sabah önce, doğup büyüdüğü mahallesine giden Başkan Ay, burada aile büyüklerinin elini öperek hayır dualarını aldı. Kalabalık bir grupla parti binasına gelen Başkan Ay, burada davul-zurnalarla karşılandı. Katılımın yoğun olması sebebiyle tören parti salonunda gerçekleştirildi. AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci, Tamer Dağlı, önceki dönem il başkanları, mevcut ana kademe il yönetiminin yanı sıra mevcut kadın ve gençlik kolları teşkilatları, ilçe ve mahalle teşkilatlarıyla çok sayıda partili katıldı. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay devir teslim töreninde şu açıklamalarda bulundu: Siyasette devir teslimlerde kullanılan sık kullanılan bayrak değişimi tabiri vardır. Ben Adana'mda İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini ifa ederken de biz sadece bayrak tutan, taşıyan ve asan bir gençlik olmayacağız demiştim.