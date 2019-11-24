Genç Kızılaycılar afet eğitiminde

BUGÜN NELER OLDU

TürkKızılayı Adana Şubesi tarafından gerçekleştirilen Afete Hazırlık ve Müdahale Programı kapsamında Akdeniz Bölge Afet Merkezinde, Genç Kızılay Gönüllülerine yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor. Savaş, afet, kıtlık, salgın gibi olağanüstü durumlarda insanlığın yardımına koşmaya devam eden, kan ve kök hücre bağışçısı kazanım çalışmaları, sosyal yardımlar, ilk yardım eğitimleri, yabancılara yönelik sosyal uyum programları, gençlik ve çocuklara yönelik programları ile dünya insanlığına hizmet eden Türk Kızılayı, bunların yanında olası afet durumuna hazırlık için de sorumluluklarını yerine getiriyor. Akdeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Onur Beyazyeşil tarafından verilen eğitimin içeriğinde afet acil durum planı, afet araç ve gereçlerinin tanınması, afetzedelere yardım ulaştırılması, afet alanında ikram çalışması gibi konular yer alıyor.