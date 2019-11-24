Otizmli çocuklar için özel yaşam merkezi

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SilifkeBelediye Başkanvekili Sadık Altunok, otizmli çocukların topluma kazandırılması amacıyla başlattıkları özel yaşam merkezi çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların biran önce tamamlanması için alanda inceleme yapan Başkan Vekili Altınok, 'Belediye Özel Yaşam Merkezimizi kısa sürede tamamlayarak ilçemizde yaşayan otizmli çocuklarımızı bir çatı altında toplayacağız' dedi. Mülkiyeti Silifke Belediyesine ait Toros mahallesi TOKİ konutları içerisinde bulunan binada tamir ve tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, burada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İlçede yaşayan otizmli çocukların topluma kazandırılması amacıyla belediye olarak böyle bir proje yürüttüklerini belirten Başkanvekili Altunok yaptığı açıklamada, "Hayat boyu desteğe ihtiyacı olan ve ilçemizde yaşayan otizmli çocuklarımızın eğitilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla belediye olarak bir proje hazırladık. Mülkiyeti belediyemize ait bina içerisinde tamir ve tadilat çalışmalarımız devam ediyor" dedi.