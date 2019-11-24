Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Otizmli çocuklar için özel yaşam merkezi

Otizmli çocuklar için özel yaşam merkezi

Giriş Tarihi: 24.11.2019
Otizmli çocuklar için özel yaşam merkezi
Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, otizmli çocukların topluma kazandırılması amacıyla başlattıkları özel yaşam merkezi çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların biran önce tamamlanması için alanda inceleme yapan Başkan Vekili Altınok, 'Belediye Özel Yaşam Merkezimizi kısa sürede tamamlayarak ilçemizde yaşayan otizmli çocuklarımızı bir çatı altında toplayacağız' dedi. Mülkiyeti Silifke Belediyesine ait Toros mahallesi TOKİ konutları içerisinde bulunan binada tamir ve tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, burada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İlçede yaşayan otizmli çocukların topluma kazandırılması amacıyla belediye olarak böyle bir proje yürüttüklerini belirten Başkanvekili Altunok yaptığı açıklamada, "Hayat boyu desteğe ihtiyacı olan ve ilçemizde yaşayan otizmli çocuklarımızın eğitilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla belediye olarak bir proje hazırladık. Mülkiyeti belediyemize ait bina içerisinde tamir ve tadilat çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otizmli çocuklar için özel yaşam merkezi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN