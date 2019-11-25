Ekinözü sağlık turizm tesisinin temeli atıldı

Büyükşehir Belediyesi Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Orta içme mevkiinde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, , muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇOK DEĞERLİ BİR ESER

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, "Bu eser Ekinözü'nün turizm değerini artıracaktır. Bu yatırımın ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Valimize, büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi'nin hayırlı olmasını diledi. Başkan Güngör, "Büyükşehir Belediyesi olarak tüm yerleşim birimlerimizin ihtiyaçlarını çıkarttık. Genel başkan yardımcımıza ve milletvekillerimize bu çalışmamızı sunduk. Hemşerilerimizle geniş bir istişare yaptık ve önünüze bir yol haritası çıkarttık. İlçe belediyelerimizle bu yol haritasına uygun olarak hizmetlerimizi haya geçirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

4 MİLYONLUK YATIRIM

Başkan Güngör, "Ekinözü'müz için sahip olduğu doğal güzellik önemli bir avantaj. Bu acı suyalnızca içmesuyu amaçlı kullanılıyordu. İnşallah bu tesis konaklama imkanı da sunacak. Tesisimiz aynı zamanda acı suyun cilt sağlığı için de kullanılmasına olanak sağlayacak. Ekinözü Kaymakamlığı ve DOĞAKA işbirliği ile bu yatırımı gerçekleştiriyoruz. Projemizin maliyeti 4 milyon TL" dedi. Başkan Güngör, "Buradan bir müjde daha vermek istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan önemli bir destek aldık. Bu kapsamda Ekinözü'müze yeni bir tesis daha kazandıracağız. Eski belediye otelini dönüştüreceğiz. İnşallah bu yatırımımızla da içmelerin turizm potansiyelini daha da artırmış olacağız. Tesisimizi önümüzdeki yıl hizmete almayı planlıyoruz" diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, "Ekinözü ilçemizde çok önemli yatırımları hayata geçirdik. İnşallah bu yatırım da ilçemiz ve bölge için önemli olacak. Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Ekinözü Sağlık Turizm Tesisinin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu..