Niğde’de 2 bin 350 öğretmen için fidan dikildi

Belediye Başkanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısı ile oluşturulan Öğretmenler Hatıra Ormanında her öğretmen adına bir fidan dikildi. Gelecek nesillere ve yetişmelerinde büyük emeği bulunan öğretmenlere verdiği değeri ortaya koymak için öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısı ile anlamlı bir hediye vermek isteyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Niğde'de görev yapan öğretmenlerin her biri için bir fidanı toprakla buluşturdu. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, günün anısına Niğde merkezde görev yapan 2350 öğretmen adına Niğde Belediyesi Kent Ormanı arkasında bulunan alanda oluşturulan Öğretmenler Hatıra Ormanında 2350 fidanın toprakla buluşmasını sağladı. Başkan Özdemir; "24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Niğde Belediyesi olarak, öğretmenlerimizin her zaman hatırlanmaları adına geçici ufak hediyeler yerine kalıcı bir hediye vermek istedik. Niğde merkezde görev yapan 2 bin 350 öğretmenimiz adına 2 bin 350 adet fidanı toprakla buluşturuyoruz" dedi.