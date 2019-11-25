Sani Konukoğlu Vakfı’na ‘Yılın Vakfı’ ödülü verildi

GAZİANTEP'İN Kurtuluş mücadelesinin sembol isimlerinden olan Şahinbey lakaplı Mehmet Sait'in evi Şahinbey Belediyesi tarafından restore ediliyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Şahinbey (Mehmet Sait)'in evinin restorasyon çalışmalarını ekibiyle ilgili birlikte inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Tahmazoğlu, Şahinbey'in anılarının kendi evinde yaşayacağını belirterek, "Kurtuluş Savaşı'nda büyük bir kahramanlık örneği gösteren ordumuzun Subayı ve topladığı çetelerle Fransızlara karşı büyük bir mücadele veren Şahinbey'in doğduğu evi Şahinbey Belediyesi olarak kamulaştırdık ve restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi. Tahmazoğlu, "2020 yılı Şahinbey'imizin şehadetinin 100. Yılı ve karamanımızın evinde onun ismini yaşatarak, Şahinbey Anı evi olarak açacağız. Şahinbey (Mehmet Sait)'in neler yaşadığını, bu evdeki hatıralarını ve hayatını gelecek nesillerimize aktarmış olacağız. Şuanda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 2020 yılının Ocak ayı içerisinde çalışmaları tamamlayıp açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



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18'inci Yılın Starları Ödülleri'nde, Sani Konukoğlu Vakfı yılın vakfı seçildi. Sani Konukoğlu Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Bugüne kadar sayısını bilmediğim kadar çok ödül aldım. Ama vakıf hizmetleri dolayısıyla aldığım ödül benim için en anlamlısıdır" dedi. İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi yerleşkesinde düzenlenen ödül törenine, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aksu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu ile iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Yılın vakfı seçilen Sani Konukoğlu Vakfı adına ödülü SANKO Holding Onursal Başkanı da olan Abdulkadir Konukoğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu'na Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek tarafından takdim edildi. Abdulkadir Konukoğlu, "Sani Konukoğlu Vakfı'nı başarısından dolayı yılın vakfı seçilmesi bizleri onurlandı" dedi., Konukoğlu, "Hayır işleri bizlere mutluluk ve huzur veriyor. Yaptığı yardımlarla büyük bir sosyal sorumluluk görevini de yerine getiren Sani Konukoğlu Vakfı'nın çalışanlarına ve emek veren herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Tören, konuşmaların ve diğer ödüllerin takdiminin ardından birlikte fotoğraf çekimiyle sona erdi.