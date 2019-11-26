Dünyaca ünlü şefler geliyor

BUGÜN NELER OLDU

yıl 30 Kasım'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 5'incisi düzenlenecek olan ve gastronomi tutkunlarının heyecanla beklediği "Gastromasa" için 18 farklı ülkeden gelen dünyaca ünlü şefler ve gazeteciler Adana Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi'nin misafiri olarak Adana, Tarsus ve Gaziantep'i ziyaret edecekler. Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu, "Adana Valimiz Mahmut Demirtaş ve Mersin Valimiz Ali İhsan Su'nun himayelerinde ülkemizin önemli gastronomi etkinliklerinden birisi olan Gastromasa için ülkemize gelen dünyaca ünlü şeflerimize Adana ve Tarsus'un gastronomik ürünlerinin yanı sıra, Adana ve Tarsus mutfağımızın lezzetlerini de yerinde tattıracağız" dedi.