Tarihi doku canlanacak

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Vali Vahdettin Özkan, Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, Habibe Öçal ile tarihi kalede devam eden çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici'nin de yer aldığı inceleme Başkan Güngör gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.Başkan Güngör, tarihi kalede çevre düzenleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Tarihi dokusuna zarar vermeden yürüttüğümüz çalışmalarda sona gelindi. İnşallah kısa süre içerisinde Tarihi Maraş Kalesi'ni hemşerilerimizin ziyaretine açacağız" diye konuştu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, "Tarihi bir dokuyu canlandırıyoruz. Bu üstünkörü yapılacak bir konu değil. Kullandığınız malzemeden bu malzemenin mimari yapıya uygunluğuna kadar her şey çok büyük bir hassasiyet gerektiriyor. Yaptığımız incelemede bu konuya dikkat edildiğini gördük. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.