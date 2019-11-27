BUGÜN NELER OLDU

, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, davaları sayesinde bir yerlere gelenlerin, kimin omuzlarında geldiklerini bilmeleri gerektiğini belirterek, şimdilerde aynı kişilerin bu davaya zarar vermek istediklerini bu yüzden daha güçlenmeleri gerektiğini söyledi. Hatay AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Arslan, "Bu kutlu yürüyüşü durdurmaya ve çelme takmaya çalışıyor. Bu konuda çok dikkatli ve gayretli olmamız lazım. Yılgınlığa düşmememiz lazım. Seçim döneminde değiliz. Seçime üç buçuk yıl var. Bizim açımızda üç buçuk yıl var. Belediye başkanlarımız açısından dört buçuk yıl var. AK Parti olarak her zaman şunu söylüyoruz: Seçimin bittiği günün hemen ertesi günden itibaren yeni seçime hazırlıklı olmak zorundayız" dedi. Arslan, "Birileri yolumuzu kesmeye çalışıyor, birileri iftiraları ve yalanlarıyla çelme takmaya çalışıyor. Tabiri cariyse oyun kuruyor, bizde o oyunları bozuyoruz. Biz onların oyunlarını bozdukça o çok önemli dediğimiz son seçimi kazandıkça, onlar bir sonraki seçime daha güçlü hazırlanmak ve daha büyük oyunlar kurmak için yine boş durmuyorlar. Oyunlar kuruyorlar" dedi.