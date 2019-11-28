Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Personellere yönelik hizmet kalitesini arttıracak eğitim

Personellere yönelik hizmet kalitesini arttıracak eğitim

Giriş Tarihi: 28.11.2019
Personellere yönelik hizmet kalitesini arttıracak eğitim
GAZİANTEP'TE Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediyede görev yapan personellerin vereceği hizmet kalitesini arttırmaya yönelik yapılan bilgilendirme toplantılarının devam ettiğini söyledi. Eğitime büyük önem veren ve bu önemi gerçekleştirdiği her faaliyete yansıtan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediye personellerinin halka sunacağı hizmetin niteliğini arttıracak hizmet içi eğitim konusunu çok önemsediklerini dile getirdi. Bu kapsamda daha önce de çok sayıda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini anımsatan Başkan Rıdvan Fadıloğlu; yaşanan sosyal, ekonomik, teknolojik değişmelere ayak uydurmak adına bu tür eğitim faaliyetlerinin gerekli olduğunu ve aralıksız devam edeceğini kaydetti. Hukuk İşleri Müdürlüğünde görevli Avukat Berna Sucu tarafından Encümen Salonu'nda sunum eşliğinde verilen eğitimlerin ardından soru-cevap bölümünde toplantıya katılan personellerin soruları cevaplandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Personellere yönelik hizmet kalitesini arttıracak eğitim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN