Personellere yönelik hizmet kalitesini arttıracak eğitim

BUGÜN NELER OLDU

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediyede görev yapan personellerin vereceği hizmet kalitesini arttırmaya yönelik yapılan bilgilendirme toplantılarının devam ettiğini söyledi. Eğitime büyük önem veren ve bu önemi gerçekleştirdiği her faaliyete yansıtan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediye personellerinin halka sunacağı hizmetin niteliğini arttıracak hizmet içi eğitim konusunu çok önemsediklerini dile getirdi. Bu kapsamda daha önce de çok sayıda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini anımsatan Başkan Rıdvan Fadıloğlu; yaşanan sosyal, ekonomik, teknolojik değişmelere ayak uydurmak adına bu tür eğitim faaliyetlerinin gerekli olduğunu ve aralıksız devam edeceğini kaydetti. Hukuk İşleri Müdürlüğünde görevli Avukat Berna Sucu tarafından Encümen Salonu'nda sunum eşliğinde verilen eğitimlerin ardından soru-cevap bölümünde toplantıya katılan personellerin soruları cevaplandı.