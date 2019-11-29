Cumhurbaşkanlığı Edebiyat Ödülü Pakdil’e

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Kültür Sanat Büyük Ödülleri belirlendi. Başkan Güngör, "Edebiyat alanında ödüle layık görülen, hemşerimiz merhum Nuri Pakdil ağabeyi rahmetle anıyorum" dedi. 2019 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahipleri açıklandı. Edebiyat, müzik, sinema, resim, geleneksel sanatlar, mimarlık, sosyal bilimler ve vefa başlıkları altında verilecek ödüller için isimler belirlendi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüller kapsamında Edebiyat alanında ödüle layık görülen, hemşerimiz merhum Nuri Pakdil ağabeyi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.