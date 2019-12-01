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198 çift evlilik okulunu başarıyla tamamladı

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 1.12.2019
198 çift evlilik okulunu başarıyla tamamladı
GAZIANTEP'TE Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu eğitimlerine katılan evli ve evlenecek 198 çift, düzenlenen törenle sertifikalarını ve çamaşır makinalarını aldı. Şahinbey Belediyesi, İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen projede amaç, mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sertifika törenine Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı. Uzun süreli evliliklerin karşılıklı anlayışla mümkün olacağını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Evlilik Okulu 10 yıldır başarıyla devam ettirdiğimiz bir projemiz. Evlilik Okuluna çok önem veriyoruz. Evlilik insanoğlunun hayatındaki dönüm noktalarından biridir" dedi.
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198 çift evlilik okulunu başarıyla tamamladı
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