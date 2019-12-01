BUGÜN NELER OLDU

Business Mersin İş ve Ekonomi Ödülleri sahiplerini buldu. Mersin İş ve Ekonomi Dünyasının önde gelen kuruluşları ile gerçekleştirilen törene Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Akdeniz Belediye Başkanı ve Yenişehir Belediye Başkanı'nın katılım gösterdiği, Stk başkanları ile birçok firma temsilcisi ve davetlinin katıldığı gecede, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan da ödülünü aldı. 10 ayrı kategoride belirlenen ödüller iş dünyasının önde gelen firma temsilcileri ile gerçekleşti. Askon Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, "Ekonominin nabzını tutan ve yön veren yayın kuruluşları bu sektörün iyisini ve kötüsünü ayırt etmemizde çok fayda sağlamaktadır" dedi.