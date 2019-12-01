Kahramanmaraş’ta eğitim aldılar

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Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen itfaiyeci eğitimleri tamamlandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (KABİTEM)'nde gerçekleştirilen eğitimlerde itfaiyecilere yangın söndürme, kentsel arama kurtarma, tehlikeli maddeler, trafik kazalarında müdahale ve ileri düzey kurtarma alanlarında teorik ve pratik olarak eğitimleri verildi. Büyükşehir Belediyesi ve TBB işbirliği ile uygulamalı itfaiyeci yetiştirme programı kapsamında 6 kişi Afrika Komor Adaları Devletinden olmak üzere Burdur, Nevşehir-Gülşehir, Aydın- Büyükşehir, Kastamonuİnebolu, Düzce, Şanlıurfa Büyükşehir, Adıyaman- Kahta, Hatay Büyükşehir, Bingöl-Genç, Erzincan, Kastamonu-Taşköprü, Giresun, Aksaray-Ortaköy ve Çanakkale- Gelibolu Belediyelerinden birer kişi olmak üzere toplam 20 itfaiyeci Kahramanmaraş'a gelerek eğitimlere katıldılar.