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’ta eğitim aldılar

ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 6’sı yurt dışından olmak üzere 20 itfaiyecinin eğitimleri tamamlanırken, eğitim alan itfaiyeciler ilgililere teşekkür etti

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 1.12.2019
Kahramanmaraş’ta eğitim aldılar
Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen itfaiyeci eğitimleri tamamlandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (KABİTEM)'nde gerçekleştirilen eğitimlerde itfaiyecilere yangın söndürme, kentsel arama kurtarma, tehlikeli maddeler, trafik kazalarında müdahale ve ileri düzey kurtarma alanlarında teorik ve pratik olarak eğitimleri verildi. Büyükşehir Belediyesi ve TBB işbirliği ile uygulamalı itfaiyeci yetiştirme programı kapsamında 6 kişi Afrika Komor Adaları Devletinden olmak üzere Burdur, Nevşehir-Gülşehir, Aydın- Büyükşehir, Kastamonuİnebolu, Düzce, Şanlıurfa Büyükşehir, Adıyaman- Kahta, Hatay Büyükşehir, Bingöl-Genç, Erzincan, Kastamonu-Taşköprü, Giresun, Aksaray-Ortaköy ve Çanakkale- Gelibolu Belediyelerinden birer kişi olmak üzere toplam 20 itfaiyeci Kahramanmaraş'a gelerek eğitimlere katıldılar.
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Kahramanmaraş’ta eğitim aldılar
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