Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel eserler

BUGÜN NELER OLDU

sanatçılar Gulnafis Mergenbayeva, Stalbek Toktoyev ve Ulan Dzhaliyev ile Kazakistanlı sanatçı Nurlan Shilibayev'in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 76 eserden oluşan dört ayrı kişisel resim sergisi ile Rusya sanatçıları Vera Frolova, Salavat Gilyazetdinov, Vagiz Shaikhetdinov, Gulnaz Gilyazetdinova, Khamza Sharipov, Sofya Asochakova, İgor Katonov, Duilustan Boitunov, Arzhan Yuteyev ile Amyr Ukachin'e ait 40 eserden oluşan karma resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonunda, Kırgızistanlı üç ve Kazakistanlı bir sanatçıya ait 76 eserden oluşan dört kişisel resim sergisi ile Rusya sanatçılarına ait 40 eserden oluşan karma resim sergisine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı.