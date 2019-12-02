Belen’de mutluluk paylaştıkça büyüdü

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Hatay'ınBelen İlçesi Doktor Gani Bahadırlı İlkokulu öğretmeni Kazım Boynueğri, tarafından başlatılan kitap toplama kampanyası Türkiye'nin dört bir yanında büyük ilgi gördü. Toplanan kitaplan, Kömürçukuru İlkokulunda düzenlenen etkinlikle teslim edildi. Etkinliğe Kaymakam Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı İbrahim Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu ve vatandaşlar katıldı. Sosyal sorumluluk projesine katkı sağlamak adına Kömürçukuru İlkokul öğrencilerine atkı, bere ve eldivenden oluşan hediyeyi takdim eden Başkan Gül; "Böylesine anlamlı bir etkinliğe katkı sunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bu projenin destekçisi olan Dr. Gani Bahadırlı'ya Okul Müdürü Nazım Karabulut'a, eğitimcilerimize, öğrencilerimize ve ailelerine çok teşekkür ediyorum" dedi