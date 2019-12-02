Sonsuzluğa koşturan sergi

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HatayMustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Gökhan Maraşlıoğlu tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerilerinde Pano-Roma-N "Sonsuzluğa Koşarken" isimli sergi açıldı. Dönem filmlerinden görsellerin derlenerek kurgusal bir kompozisyona dönüştürüldüğü bu özel gösteride; yaklaşık 10 metre çapında, 180 derecelik bir panorama sunumu ile M.S.40'lı yıllarda Roma İmparatorluğu yönetimindeki Antakya'da, Yasîn Sûresî'nde anlatılan Habib-i Neccar Hazretleri'nin ve gönderilen iki elçinin son anlarının bir canlandırması sunuldu. Birçok ilimizde açılan, açılmak üzere olan ve proje aşamasında olan panorama müzeler ile şehirlerin kültürel miraslarının korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflenirken, bu müzeler bulundukları şehirlerin turizmine de katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda, Pano-Roma-N "Sonsuzluğa Koşarken" Habib-i Neccar Antakya Panoraması "inanç ve kültür" turizmine yönelik ilimizde de kalıcı bir panorama müzesi olabilmesi için vesile olmayı amaçlamaktadır.